NI ISTINA IH NIJE ZAUSTAVILA

NI ISTINA IH NIJE ZAUSTAVILA

Slušaj vest

Evropska demokratska partija (EDP) očigledno je pokušala da po svaku cenu kritikuje vlast u Srbiji i u svet pošalje sliku navodne policijske brutalnosti na protestima u našoj zemlji, ali se samo izblamirala i još jednom kako "evropska demokratije" baštini duple standarde.

Oni su objavili sliku na kojoj se vidi kako ozgloglašene tzv. Specijalne jedinice kosovske policije ROSU protivpravno privode sadašnjeg ministra spoljnih poslova, a tadašnjeg glavnog pregovarača Beograda Marka Đurića na KiM 2018. godine i to pokušali da predstave kao brutalnost srpske policije prema Nikolini Sinđelić, koja je privedena tokom nasilnih protesta ispred zgrade Vlade u Beogradu.

Na ovo im je i lično skrenuo pažnju sam šef srpske diplomatije Marko Đurić, a EDP mu se, doduše u pomalo sarkastičnom tonu, izvinili i priznali grešku. Međutim, sporan tvit i dalje nisu obrisali!

Evropske demokrate se izvinile ministru Đuriću zbog greške, ali nisu obrisle objavu Foto: Printscreen X democrats_eu

"Hmm. Interesantno. Prema Evropskim demokratama moje nezakonito i brutalno zadržavanje od strane ROSU na Kosovu 2018, dok sam bio glavni pregovarač srpske strane, je navodno prizor hapšenja političkih aktivista u Srbiji tokom ove nedelje. Fascinantan novi istorijski metod: kad se činjenice ne uklapaju, samo fotošopiraj relanost... Jasno je da je preciznost čisto opciona. Ne mogu da dočekam da vidim šta je sledeće. Zemlja je ravna?", napisao je Đurić na mreži X.

Usledio je odgovor:

"Ne, Zemlja nije ravna, vakcine deluju i postoji samo jedna stvarnost. Međutim, prilikom prikazivanja scene nasilja u pozadini, naši grafički dizajneri su greškom upotrebili vašu sliku. Nije bilo namere da se istorija prekraja, a upotreba Photoshopa u ovom slučaju je očigledna, jer se radi o fotomontaži. Ipak, izvinjavamo se zbog toga", poručile su.

Šef srpske diplomatije im se zahvalio, a Evropske demokrate su uzvratile:

"Hvala što ste ukazali na našu grešku. Bićemo pažljiviji ubuduće", poručili su.

I to je sve.

Sramni fotošop sa Đurićevom fotografijom policijske brutalnosti na KiM 2018. godine nisu obrisali!

Ovo je još jedan dokaz ne samo duplih standarda "evropskih demokrata" prema Srbiji, koji nikada nisu osudili protivpravno i skandalozno hapšenje Đurića u Severnoj Mitrovici, niti zatražili procesuiranje odgovornih, već i toga da neće dozvoliti da ih istina i činjenice spreče u pokušajima da po svaku cenu kritikuju vlast u Srbiji.