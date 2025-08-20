Sednica je nastavljena po 55. put, nakon odluke Ustavnog suda da poslanici moraju izabrati predsednika parlamenta u roku od 30 dana, javnim glasanjem i to ne više od tri puta za jednog kandidata.

Samoopredeljenje je ponovo predložilo Aljbuljenu Hadžiju za predsednicu parlamenta, ali kako ona nije dobila dovoljno glasova - za nju je glasalo 57 poslanika, protiv 56, dok je udržanih bilo troj - stranka je kao drugi predlog dala ime Donike Gervale. Međutim, poslanici ni njoj nisu pružili podršku - Ishod glasanja bio je isti kao za Hadžiju - pa je sednica, koja je počela sa 20-ak minuta zakašnjenja, prekinuta.