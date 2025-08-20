Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da današnja mirna okupljanja građana u 50 gradova i sela u Srbiji nisu okupljanja protiv blokadera, već protiv blokada.

- Mi nikad nismo protiv ljudi, tako da je nemoguće da je protiv blokadera, nego je protiv blokade i nasilja", rekao je on prilikom obilaska prostorija Srpske napredne stranke na Paliluli.

- Moja je molba ljudima, uz poštovanje za njihovu borbu je, da rade to na miran način i da ne rade to kao drugi. Da sve bude u skladu sa zakonom. Prošetaju sat vremena, završe skup i to je to. Da sve protekne mirno i u najboljem redu - istakao je predsednik.

Govoreći o napadima na prostorije SNS kaže da je "najgluplje objašnjenje koje je čuo da su napadali prostorije kada su videli ljude u njima", kao i da su članovi SNS pokazali u ponedeljak hrabrost i odlučnost.

- Jer ideje i uverenja su uvek važnija od svakog stola, svake stolice, svakog stakla, svake prostorije. I mnogo sam srećan što sam vas video. Zamislite taj zločinački um, da im smeta što se ljudi tu nalaze. Hoćete da mi kažete da oni mogu da napadaju prostorije kad su unutra ljudi? Kažete oni su čak radili i sa praznim prostorijama. Radili bi to svakako. Zašto je manji greh da napadate prostorije u kojima su ljudi, od praznih prostorija. Ne mogu to da razumem. Video sam da je neko komentarisao to u 'Novostima' na pametan način. Mi napadamo zato što su oni krenuli da se okupljaju u prostorijama. Ne znam šta je gore pravo da vam kažem - rekao je Vučić.