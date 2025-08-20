Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se pripremaju promene koje se tiču državnih organa i da će država promeniti taktiku u ponašanju.

"Određene mere ćemo da krenemo da preduzimamo na drugačiji način. Nešto će se videti, nešto će se manje videti u početku, ali će rezultati biti očigledni. Mi se pripremamo za to. Videćete promenu taktike u ponašanju, po različitim stvarima koje se tiču državnih organa", rekao je Vučić prilikom obilaska prostorija Srpske napredne stranke na Paliluli koja je na protestu u ponedeljak demolirana.

Vučić je istakao da postoji na stotine tužilaca i sudija koji su odbili da gone studente u blokadi zato što čekaju da pobede.

"Čekaju da pobede. Imate pravo na kocku, imate pravo na političku procenu, ne znam samo kako mislite da opravdate protivzakonito delovanje kad kocka nije prošla. Hoćete se ponašati protivzakonito, da biste se dodvorili onima koji se ponašaju protivzakonito, to je sve okej. Možda ste se pogrešno kladili, tako da ćemo to da vidimo", naveo je Vučić.

Predsednik je naglasio da je narod s pravom govorio da nije zadovoljan jer nije bilo pravde.

"Oni su želeli zloupotrebu i prava i pravde, zato nikada nisu gonili one koji su opljačkali i ojedili ovu zemlju i zato su to ljudi meni zamerali, ni krivom ni dužnom, što oni taj posao nisu uradili, a sada pokušavaju da izvlače najtežu moguću zloupotrebu i prava i pravde. Kao što rekosmo, mi određene mere ćemo da krenemo da preduzimamo na drugačiji način", rekao je Vučić.

Kako je rekao, prolazi vreme ludila u glavama ljudi gde ne postoji ništa racionalono.