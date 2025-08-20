Slušaj vest

U restoranu „Maršal“, već više od sat vremena na sastanku su viđeni Ivana Pomoriški, šefica Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, i Zoran Šašić, pomoćnik direktora policije, saznaje Kurir. Na fotografiji do koje je Kurir doša, vidi se da oni sede u bašti restorana i razgovaraju.

Ovaj sastanak, prema rečima sagovornika Kurira, ne bi privukao posebnu pažnju da se ne radi o dvema figurama koje u poslednjim dešavanjima zauzimaju ključne pozicije u složenom mehanizmu preraspodele nadležnosti u predmetima političkog nasilja na ulicama.

- Dok institucije države trpe sve intenzivnije udare iznutra, u centru Beograda održava se sastanak koji otvara brojna pitanja i podseća na obrazac već viđene institucionalne koordinacije sa političkom pozadinom - kaže naš sagovornik.

Kurir pisao o Ivani Pomoriški Foto: Printscreen

Ivana Pomoriški na čelo Trećeg osnovnog tužilaštva, kako dodaje, došla je uz podršku Zagorke Dolovac, iz redova Lige socijaldemokrata Vojvodine, čiji je dugogodišnji kadar.

- U vreme dok je Marinika Tepić bila potpredsednica LSV, Pomoriški je bila predsednica omladine te stranke, što je čvrsto pozicionira unutar struktura levičarsko-prozapadne političke mreže. Njen tužilački rad se od tada vezuje za Treće osnovno tužilaštvo, upravo ono u koje se, nakon nedavnog spornog „pravnog stava“ sudija Višeg suda, prebacuju predmeti koji se tiču napada na policiju tokom masovnih protesta - navodi on.

S druge strane, Zoran Šašić, kao pomoćnik direktora policije, poslednjih nedelja, kako navodi, figurira kao jedan od aktera unutrašnjih turbulencija u vrhu MUP-a.

Zoran Šašić, pomoćnik direkora policije Foto: Kurir

- Njegovo ime se dovodi u vezu sa osetljivim linijama komandovanja, ali i sa nejasnim koordinacijama koje prate praksu puštanja nasilnika na slobodu nakon napada na službena lica. Takođe upravo je Šašić bio taj koji je komandovao hapšenjem bivših ministara Tomislava Momirovića ali i u slučaju "Generalštab", što je išlo po direktnoj liniji Zagorke Dolovac. Iako ne postoji formalni dokaz o političkoj orijentaciji, njegovo prisustvo na sastanku sa Pomoriški u ovom trenutku budi opravdanu sumnju u to šta je zapravo tema njihovog razgovora, i po čijem nalogu se vodi - dodaje.

Šašić je, kako kaže, pre dolaska na mesto zamenika načelnika UKP-a bio načelnik odeljenja za privredni kriminal u SBPOK-u punih 9 godina i on je dao saglasnost da se formira udarna grupa pod direktnim patronatom tuzilastva u kojoj su velikom većinom operativci koje je on doveo u SBPOK.

Nenadić i Zagorka Dolovac Foto: ATAIMAGES

- Mnoge je od njih stavio na rukovodeća radna mesta i svi znaju da je u dobrim odnosima sa većinom tužilaca iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, među kojima je i Mladen Nenadić. Inače, i u slučaju poznatom kao "Generalštab" policijski rad po nalogu tog tužilaštva nikada brže nije urađen, što je vrlo neobično jer bi trebalo da je reč o kompleksnom predmetu - otkriva naš sagovornik i dodaje da je veoma zanimljivo da je on 20. jula otišao na godišnji odmor do 10. avgusta i to u Hrvatsku.

Prema rečima našeg sagovornika upoznatog sa prilikama, ono što zabrinjava nije sam sastanak, već momenat u kom se on dešava. Podseća da su sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, juče iznele svoj stav da odbijaju da napade na policiju tretiraju kao nasilje na javnom skupu, čime se predmeti automatski izmeštaju iz nadležnosti Višeg javnog tužilaštva i prelaze u ruke Trećeg osnovnog tužilaštva, koje vodi upravo Ivana Pomoriški.