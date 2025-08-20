Slušaj vest

Student Vladimir Balać, koji je sa drugim studentima koji hoće da uče mesecima protestovao u Pionirskom parku protiv blokada fakulteta, ostvario je još jedan vrhunski rezultat na Fakutetu tehničkih nauka u Novom Sadu - dobio je desetku na ispitu Računarska integracija proizvodnih sistema.

Ovaj uspeh dodatno potvrđuje njegovu posvećenost i znanje u oblasti tehničkih nauka, ali i kvalitet obrazovanja na FTN-u.

WhatsApp Image 2025-03-12 at 12.14.01 PM (2).jpeg
Foto: Petar Aleksić

Balać je odmah po prestanku blokade na FTN u Novom Sadu, izašao na ispit iz Mehatronike gde je takođe dobio čistku desetku!

Podsetimo, studenti koji su se vratili redovnim aktivnostima na fakultetima već ostvaruju zapažene rezultate.

Tako je Kurir početkom prošlog meseca izvestio da je student Miloš Pavlović dobio desetku na ispitu iz Medicinske statistike sa informatikom.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaŠTA JE BOLJI DOKAZ DA JE PUKLO "PUMPANJE" I BLOKADE? Dekan FDU kuca na sva vrata kulturnih institucija grada da im omoguće da u njima održavaju nastavu!
fdu.jpg
Politika"USKORO PROMENE KOJE SE TIČU DRŽAVNIH ORGANA" Predsednik Vučić: Promenićemo taktiku u ponašanju, rezultati će biti očigledni
Screenshot 2025-08-20 121055.png
Politika"BACALI I BAKLJE, ŽELELI SU DA POVREDE LJUDE" Gradonačelnik Mićin o divljačkom nasilju blokadera u Novom Sadu: Bili u organizovanim grupama, gađali i policiju
Screenshot 2025-08-20 101723.jpg
Politika"ULICA NE SME DA SUDI I PRESUĐUJE, DRŽAVA SRBIJA NEĆE TOLERISATI NASILJE" Ministarstvo pravde poziva NS Tužilaštvo da reaguje na protivzakonitu blokadu suda
min-pra.jpg