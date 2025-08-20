VLADIMIR BALAĆ DOMINIRA NA FTN-U: Dobio 10 iz Računarske integracije proizvodnih sistema!
Student Vladimir Balać, koji je sa drugim studentima koji hoće da uče mesecima protestovao u Pionirskom parku protiv blokada fakulteta, ostvario je još jedan vrhunski rezultat na Fakutetu tehničkih nauka u Novom Sadu - dobio je desetku na ispitu Računarska integracija proizvodnih sistema.
Ovaj uspeh dodatno potvrđuje njegovu posvećenost i znanje u oblasti tehničkih nauka, ali i kvalitet obrazovanja na FTN-u.
Balać je odmah po prestanku blokade na FTN u Novom Sadu, izašao na ispit iz Mehatronike gde je takođe dobio čistku desetku!
Podsetimo, studenti koji su se vratili redovnim aktivnostima na fakultetima već ostvaruju zapažene rezultate.
Tako je Kurir početkom prošlog meseca izvestio da je student Miloš Pavlović dobio desetku na ispitu iz Medicinske statistike sa informatikom.
Kurir Politika