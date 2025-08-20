Slušaj vest

Građani Srbije okupiće se danas protiv blokada i nasilja u 50 gradova i mesta u našoj zemlji.

Jasno je da narod ne može više da trpi teror blokadera, svakodnevno nasilje i onemogućavanje normalnog života! Blokaderi napadaju svakog ko ne misli kao oni. Građanima je to dozlogrdilo, žele da se vrate normalnom životu, da rade i kreću se bez ograničenja...

O tome je danas govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom posete prostorijama SNS na Paliluli.

"Mi nikad nismo protiv ljudi, tako da je nemoguće da je protiv blokadera, nego je protiv blokade i nasilja", rekao je Vučić i dodao:

"Moja je molba ljudima, uz poštovanje za njihovu borbu je, da rade to na miran način i da ne rade to kao drugi. Da sve bude u skladu sa zakonom. Prošetaju sat vremena, završe skup i to je to. Da sve protekne mirno i u najboljem redu".

Podsetimo, mesecima unazad blokaderi terorišu narod, a poslednjih dana nasilje blokadera na ulicama je jezivo! Blokaderi napadaju policiju, uništavaju i ruše sveredom, ograničavaju kretanje građanima, vređaju i napadaju svakog ko se ne slaže sa njihovim mišljenjem.

Kako je ranije danas naveo ministar finansija Siniša Mali, očekuje se da se u 50 mesta okupi ne manje od 20.000 ljudi.

Okupljanja će biti održana u 44 jedinice lokalne samouprave u Vojvodini, kao i u šest gradova u centralnoj Srbiji. Između ostalog, okupiće se u Pančevu, Subotici, Pazovi, Leskovcu, Požarevcu, Vranju, Boru, Loznici...

