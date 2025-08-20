Premijer Đuro Macut poželeo je odlazećem ambasadoru uspeh na novoj funkciji i podvukao da je njegovo angažovanje na unapređenju saradnje dveju zemalja bilo dragoceno, posebno u oblasti poljoprivrede i bio-goriva, imajući u vidu da Brazil na tom polju ima bogato iskustvo i znanje, a da takva proizvodnja pomaže očuvanju životne sredine, saopšteno je iz Vlade Srbije.