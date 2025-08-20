Slušaj vest

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut primio je u oproštajnu posetu ambasadora Federativne Republike Brazil Žozea Maura Kota, kojem je zahvalio na predanom radu tokom mandata na unapređenju bilateralnih odnosa.

Premijer Đuro Macut poželeo je odlazećem ambasadoru uspeh na novoj funkciji i podvukao da je njegovo angažovanje na unapređenju saradnje dveju zemalja bilo dragoceno, posebno u oblasti poljoprivrede i bio-goriva, imajući u vidu da Brazil na tom polju ima bogato iskustvo i znanje, a da takva proizvodnja pomaže očuvanju životne sredine, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Ambasador Brazila je premijeru Srbije zahvalio na gostoprimstvu, istakavši da iz Srbije nosi lepe uspomene i značajno diplomatsko iskustvo.

