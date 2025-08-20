Slušaj vest

Premijer Srbije Đuro Macut je danas na sastanku u Beogradu s novim šefom Delgacije EU u Srbiji Andreasom fon Bekeratom "pozdravio njegov proaktivan pristup od prvog dana mandata i balansirane izjave o aktuelnoj situaciji u Srbiji, naročito osudu svake vrste nasilja, uključujući i napade na prostorije političkih stranaka", saopštila je Vlada.

Macut je istakao da mu je drago što Fon Bekerat, kao diplomata bogatog iskustva preuzima dužnost i poželeo mu uspešan rad u Beogradu.

Pozvao ga je da učestvuje "u širem društvenom dijalogu", koji je ocenio kao "jedini način da se smire tenzije i da se aktuelna situacija prevaziđe".

Fon Bekerat je rekao da je Evropska unija posvećena podršci Srbiji na putu ka punopravnom članstvu u Uniji.