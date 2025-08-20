Slušaj vest

Građani Srbije okupljaju se danas protiv blokada i nasilja u 50 gradova i mesta u našoj zemlji. Ogromne kolone vozila krenule su iz raznih mesta u Srbiji: Mali Zvornik i Ljubovija, Vladimirci, Koceljeva...

Građani iz Šapca i Krupnja krenuli ka Loznici.

Građani protiv blokada Foto: Kurir

Građani u velikom broju hrle ka Loznici, gde će se održati skup protiv nasilja i blokada.

Svuda se vijore srpske trobojke.

Mali Zvornik krenuo u Loznicu na skup protiv blokada Izvor: Kurir

Sve detalje o skupovima čitajte u našem blogu uživo.

Ne propustitePolitikaGRAĐANI SE OKUPLJAJU U 50 MESTA U SRBIJI, DOSTA IM JE BLOKADA I NASILJA! Žele povratak normalnom životu
2025-05-17 19_11_48-EON - Kanali.png
Politika"OKUPLJANJA U 50 MESTA U SRBIJI SU PROTIV BLOKADA, NE BLOKADERA" Predsednik Vučić: Da sve protekne mirno i u najboljem redu
Screenshot 2025-08-20 122550.png
Politika"OČEKUJEMO NE MANJE OD 20.000 LJUDI U 50 GRADOVA I MESTA ŠIROM SRBIJE" Ministar Mali: Ljudima je dosta, hoće svoj život nazad, ugrožene su sve naše vrednosti
2025-08-20 11_42_06-Natasa Lazovic - webredakcija@kurir-info.rs - Wireless Media Group Mail — Mozill.png
Politika"LJUDIMA JE DOSTA BLOKADA!" Vučević: Okupljanje naroda širom Srbije je očekivana reakcija građana zbog svega što nam se dešava poslednjih meseci
2025-08-20 08_31_16-WhatsApp.png