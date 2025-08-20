Politika
LJUBOVIJA, MALI ZVORNIK, VLADIMIRCI, ŠABAC...Narod ustao protiv blokada: Evo iz kojih sve mesta idu na okupljanja da pokažu da im je dosta nasilja (VIDEO/FOTO)
Građani Srbije okupljaju se danas protiv blokada i nasilja u 50 gradova i mesta u našoj zemlji. Ogromne kolone vozila krenule su iz raznih mesta u Srbiji: Mali Zvornik i Ljubovija, Vladimirci, Koceljeva...
Građani iz Šapca i Krupnja krenuli ka Loznici.
Građani protiv blokada Foto: Kurir
Građani u velikom broju hrle ka Loznici, gde će se održati skup protiv nasilja i blokada.
Svuda se vijore srpske trobojke.
