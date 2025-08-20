Politika
"HOĆU DA SE KREĆEM SLOBODNO" Građani protiv blokada iz Loznice šalju jasnu poruku: Hoću moju Srbiju nazad (VIDEO/FOTO)
Građani Srbije okupljaju se danas protiv blokada i nasilja u 50 gradova i mesta u našoj zemlji.
građani protiv blokada Loznica Foto: Privatna Arhiva
Narod se danas okuplja i u Loznici, veliki broj građana već je došao na skup, a narod i dalje pristiže.
Veliki broj građana na skupu Foto: Printscreen, Kurir
Centar grada je pun, a lozničkim ulicama odjekuje muzika.
Foto: Kurir
Pogledajte atmosferu iz ovog grada:
"Da se malo smire i da ne rade to što rade. Za bolju budućnost za bolji svet"
"Da imamo slobodu, to nam je najvažnije. Živim u Nemačkoj, više sam od 50 godina tamo, iznenadila sam se ovim neredima. To nije normalno", poručili su okupljeni u Loznici.
