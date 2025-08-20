Slušaj vest

Građani Srbije okupljaju se danas protiv blokada i nasilja u 50 gradova i mesta u našoj zemlji.

građani protiv blokada Loznica Foto: Privatna Arhiva

Narod se danas okuplja i u Loznici, veliki broj građana već je došao na skup, a narod i dalje pristiže.

Veliki broj građana na skupu

Centar grada je pun, a lozničkim ulicama odjekuje muzika.

Foto: Kurir

Pogledajte atmosferu iz ovog grada:

Građani protiv blokada-Loznica Izvor: Kurir

"Da se malo smire i da ne rade to što rade. Za bolju budućnost za bolji svet"