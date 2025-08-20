Slušaj vest

Meštani Šida došli su na skup protiv blokada i nasilja koje se već mesecima dešava u Srbiji.

Oni si poslali poruke svim građanima naše zemlje.

Poruke građana protiv blokada Šid Izvor: Kurir

- Protiv smo blokada i protiv smo rušenja države jer se na taj način ruše životi običnih građana. Želimo da živimo u miru, da se slobodno krećemo i da se mladi školuju bez prepreka. Niko nema pravo da nam oduzima pravo na normalan život - poručili su građani.

Oni su naveli da je dosta rušenja uništavanja i gaženje svega što je sveto.

- Blokada ulice, institucija svakodnevnog normalnog života građana Republike Srbije neće nikome ništa dobro doneti. Država ne može da napreduje ukoliko je paralizujemo iznutra. Pozivamo sve one da interes države stave ispred ličnog interesa. Sada nije momenat trenutak za podele, nego za zajedništvo. Vreme je da se problemi rešavaju za stolom a ne na ulici. Sve dok je mnogo više onih koji tako misle Srbija će pobediti - poručili su.

Ljubovija .jpg
Građani protiv blokada
2025-05-17 19_11_48-EON - Kanali.png
Screenshot 2025-08-20 122550.png