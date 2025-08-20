Slušaj vest

Meštani Šida došli su na skup protiv blokada i nasilja koje se već mesecima dešava u Srbiji.

Oni si poslali poruke svim građanima naše zemlje.

Poruke građana protiv blokada Šid Izvor: Kurir

- Protiv smo blokada i protiv smo rušenja države jer se na taj način ruše životi običnih građana. Želimo da živimo u miru, da se slobodno krećemo i da se mladi školuju bez prepreka. Niko nema pravo da nam oduzima pravo na normalan život - poručili su građani.

Oni su naveli da je dosta rušenja uništavanja i gaženje svega što je sveto.