- Sit sam blokada, a cilje da se svi vrate u normalu i da se sve vrati u normalu. Došli smo da podržimo sve ljude dobre volje koji žele mir i stabilnost, koji su protivi bokada da nam deca imaju mirno detinjstvo, ovo okupljanje predstavlja mir i stabilnost u državi - poručili su iz Bačke Palanke.