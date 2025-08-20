Politika
GRAĐANI JASNO I GLASNO PORUČUJU: Nećemo blokade i nasilje, hoćemo mir i našu Srbiju nazad! (VIDEO/FOTO)
Građani Srbije se danas na 50 mesta okupljaju protiv blokada.
- Sit sam blokada, a cilje da se svi vrate u normalu i da se sve vrati u normalu. Došli smo da podržimo sve ljude dobre volje koji žele mir i stabilnost, koji su protivi bokada da nam deca imaju mirno detinjstvo, ovo okupljanje predstavlja mir i stabilnost u državi - poručili su iz Bačke Palanke.
Građani protiv blokada Foto: Kurir
- I mi treba da se menjamo, svi treba da se menjamo a ne da rušimo našu zemlju - poručila je sugrađanka iz Bora.
Poruke iz Srbobrana
Loznica
Žabalj
Inđija
Bor
Odžaci
Pančevo
Bač
Titel
Vrbas
