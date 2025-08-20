Slušaj vest

Građani Srbije se danas na 50 mesta okupljaju protiv blokada.

- Sit sam blokada, a cilje da se svi vrate u normalu i da se sve vrati u normalu. Došli smo da podržimo sve ljude dobre volje koji žele mir i stabilnost, koji su protivi bokada da nam deca imaju mirno detinjstvo, ovo okupljanje predstavlja mir i stabilnost u državi - poručili su iz Bačke Palanke.

Građani protiv blokada Foto: Kurir

Građani protiv blokada - Bačka Palanka Izvor: Kurir

- I mi treba da se menjamo, svi treba da se menjamo a ne da rušimo našu zemlju - poručila je sugrađanka iz Bora.

Poruke iz Srbobrana

Loznica

Skup u Loznici - za bolju budućnost, za bolji svet Izvor: Kurir

 Žabalj

Inđija

Građani protiv blokada - inđija Izvor: Kurir

Bor

Odžaci

Pančevo

Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Bač

Građani protiv blokada - Bač Izvor: Kurir

 Titel

 Vrbas

Građani protiv blokada - Vrbas Izvor: Kurir

