Politika
REKA LJUDI U LESKOVCU! Pogledajte kako su građani dostojanstveno pokazali da im je dosta blokaderskog terora: Hoću moju Srbiju nazad (VIDEO)
Slušaj vest
Leskovac je ustao protiv nasilja i blokada!
Danas su se u 50 gradova i mesta širom Srbije okupili građani protiv nasilja i blokada.
Među gradovima u kojima su se građani okupili da pokažu da im je dosta terora blokadera na dnevnom nivou je i Leskovac.
Reka ljudi tekla je ulicama tog grada - mirno i dostojanstveno - sa jasnim porukama: "Građani Leskovca protiv blokada", potom "Hoću moju Srbiju nazad"...
Reaguj
10