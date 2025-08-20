Slušaj vest

Leskovac je ustao protiv nasilja i blokada!

Danas su se u 50 gradova i mesta širom Srbije okupili građani protiv nasilja i blokada.

Među gradovima u kojima su se građani okupili da pokažu da im je dosta terora blokadera na dnevnom nivou je i Leskovac.

Građani protiv blokada - Leskovac Izvor: Kurir

Reka ljudi tekla je ulicama tog grada - mirno i dostojanstveno - sa jasnim porukama: "Građani Leskovca protiv blokada", potom "Hoću moju Srbiju nazad"...

