Građani Srbije okupili su se danas protiv blokada i nasilja u 50 gradova i mesta u našoj zemlji.

Narod više ne može i neće da trpi teror blokadera, svakodnevno nasilje i onemogućavanje normalnog života! Mesecima unazad blokaderi terorišu narod, a poslednjih dana nasilje blokadera na ulicama je stravično! Napadaju policiju, uništavaju i ruše sve redom, ograničavaju kretanje građanima, vređaju i napadaju svakog ko se ne slaže sa njihovim mišljenjem.