Građani Srbije okupili su se danas protiv blokada i nasilja u 50 gradova i mesta u našoj zemlji.

Narod više ne može i neće da trpi teror blokadera, svakodnevno nasilje i onemogućavanje normalnog života! Mesecima unazad blokaderi terorišu narod, a poslednjih dana nasilje blokadera na ulicama je stravično! Napadaju policiju, uništavaju i ruše sve redom, ograničavaju kretanje građanima, vređaju i napadaju svakog ko se ne slaže sa njihovim mišljenjem.

Pogledajte veličanstvene prizore iz Kikinde, Rume, Sombora

Građani protiv blokada - Ruma Izvor: Kurir

 Kikinda

Građani protiv blokada - Kikinda Izvor: Kurir

  Bor

Građani protiv blokada - Bor Izvor: Kurir

 Odžaci

Građani protiv blokada - Odžaci Izvor: Kurir

 Kikinda

Građani protiv blokada - Kikinda bajkeri Izvor: Kurir

