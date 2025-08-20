Politika
HOĆU SLOBODNO DA SE KREĆEM! HOĆU DA RADIM! HOĆU MOJU SRBIJU NAZAD! Ovo su najvažnije poruke građana sa skupova širom Srbije (FOTO)
Građani Srbije okupili su se danas protiv blokada i nasilja u 50 gradova i mesta u našoj zemlji.
Prema trenutnim procenama, više od 30.000 građana okupljeno je večeras na skupovima protiv blokada u 50 mesta u Srbiji.
Prema procenama MUP, okupljeno je 31.000, a prema procenama BIA 34.000.
Širom Srbije mogu se videti veličanstveni prizori sa skupova na kojima građani šalju jasnu poruku: Dosta nam je blokada i nasilja, hoćemo povratak normalnom životu!
Građani protiv blokada Foto: Privatna Arhiva, Kurir
