Slušaj vest

Građani Srbije okupili su se danas protiv blokada i nasilja u 50 gradova i mesta u našoj zemlji.

Prema trenutnim procenama, više od 30.000 građana okupljeno je večeras na skupovima protiv blokada u 50 mesta u Srbiji.

Prema procenama MUP, okupljeno je 31.000, a prema procenama BIA 34.000.

Širom Srbije mogu se videti veličanstveni prizori sa skupova na kojima građani šalju jasnu poruku: Dosta nam je blokada i nasilja, hoćemo povratak normalnom životu!

Pogledajte:

Građani protiv blokada Foto: Privatna Arhiva, Kurir

Ne propustitePolitikaVELIČANSTVENI PRIZORI ŠIROM SRBIJE Narod ustao protiv blokada i poslao jasnu poruku mira (VIDEO/FOTO)
collage.jpg
PolitikaREKA LJUDI U LESKOVCU! Pogledajte kako su građani dostojanstveno pokazali da im je dosta blokaderskog terora: Hoću moju Srbiju nazad (VIDEO)
Screenshot 2025-08-20 191813.jpg
PolitikaGRAĐANI JASNO I GLASNO PORUČUJU: Nećemo blokade i nasilje, hoćemo mir i našu Srbiju nazad! (VIDEO/FOTO)
collage.jpg
Politika"NIKO NE MOŽE DA NAM ODUZIMA PRAVO NA NORMALAN ŽIVOT" Građani Šida imaju jasnu poruku: Želimo da živimo u miru i da se slobodno krećemo
šid 2.jpg