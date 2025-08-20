Slušaj vest

Građani širom Srbije danas poručili da neće više da trpe teror manjine. Na čak 44 mesta u našoj zemlji narod se okupio da digne glas protiv blokada, nasilja i maltretiranja. Ljudi žele da se vrate normalnom životu, da rade, da putuju, da decu vode u školu, da se slobodno kreću bez straha od nasilja na ulicama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se pripremaju promene koje se tiču državnih organa i da će država promeniti taktiku u ponašanju. Vučić je istakao da postoji na stotine tužilaca i sudija koji su odbili da gone studente u blokadi zato što čekaju da pobede.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Aleksandar Gajović, novinar i publicista, Srbislav Filipović, politički analitičar, kao i Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS.

- Ova okupljanja su ono što je potrebno jer sloboda okupljanja je opšta, a ovo su i prijavljeni skupovi, zna se ko je organizator i ko će odgovarati ako se nešto desi. Na našim skupovima nikada nije bilo incidenata, niko nije nikoga napadao, niti su bili ikakvi napadi prema drugim građanima - kaže Bakarec.

On dodaje i da pripadnici SNS-a nikada nisu napali prostorije neke druge političke grupacije, a tvrdi da se u poslednjih deset meseci bilo otprilike 400 napada na prostorije SNS-a.

- U ovih četiri ili pet dana je bilo još najmanje 30 napada, to je viđeno samo u doba nacizma, prenego su nacisti došli na vlast kada su spaljivali lokale Jevreja i komunista - kaže Bakarec.

Gajović kaže da na ovo posmatra kao na akciju i reakciju, odnosno posledicu, jer konačno nakon 10 meseci većinski narod je rekao da je bilo dosta blokada:

- Ovo je odgovor na sve što se dokazalo prethodnih 10 meseci, ova akcija danas u pedeset gradova gde je građanstvo ustalo i neće više da trpi da se gazi po zakonu i njihovim ustavnim pravima, među kojima je i sobodno kretanje. Iskreno, mnogo mi je veći problem što su uhapšeni demonstranti ponovo na ulici i divljaju, za manje od 24 časa - kaže Gajović.

On dodaje da je ovo prirodan odgovor na sve što nas je zadesilo poslednjih 10 meseci, ali dodaje da je on protiv nasilja, pritiska, ali kada nešto žulja popun kamena u cipeli, vi uzmete taj kamen i izbacite ga.

- Ta manjina koja je dala sebi za pravo da određuje sve u ovoj zemlji, što je meni besmislica bez osnova, od zahteva do ispunjenja, pa onda nisu ispunjeni... Sada smo došli u situaciju da uvek imamo nezadovoljnu manjinu koja će da teroriše većinu u kojoj sam i ja, ne slučajno već zato što sam nepopravljivi legalista i držim se zakona kao pijan plota - kaže Gajović.

Filipović navodi da je država imala nameru da pokaže maksimum tolerancije za nezadovoljne ljude i onih koji su besni zbog nesreće u Novom Sadu:

- Kako je prolazilo vreme, tako se smanjio prostor za toleranciju. Kako je država dolazila do informacija šta se dešava u organizaciji tih protesta, došlo je do informacija da radikalni elementi, plaćeni izunutra a podržane spolja, planiraju anti-ustavne akcije. Tada je država iskoristila svoj monopol sile. Država je ne koristeći tu silu potpuno na način na koji bi to uradile evropske zemlje rekla nećemo iskoristiti sve što možemo, smirite se, protestujte mirno - kaže Filipović.

Filipović podseća da ni jedan blokaderski skup nikada nije prijavljen, iako je država zbog bezbednosti protestanata apelovala da to učine.

- Blokaderi su dogovarali da treba upasti u Skupštinu, razbijati glave policajcima, ubiti Vučića... Država je konačno odlučila da se radikalnim elementima odgovori korišćenjem policijske sile, gde je neophodno - kaže Filipović.

On dodaje da ga raduje što je policija u poslednjih mesec dana dobila značajno odrešenije ruke da primeni šta može kako bi suzbila agresivne i radikalne radnje.

