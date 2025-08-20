Slušaj vest

Zrenjanin je ustao protiv nasilja i blokada!

Danas su se građani u 50 gradova i opština Srbije okupili da pošalju poruke da im je dosta blokaderskog terora i da žele da se vrate normalnom životu. Skup je organizovan i u Zrenjaninu, gde se okupio neverovatno veliki broj ljudi.

Na čelu nepregledne kolone bio je transparent: "Građani protiv blokada", dok su se srpske trobojke vijorile.

Građani protiv blokada - Zrenjanin Izvor: Kurir

Zrenjaninci su mirno i dostojanstveno poslali poruke, a pogledajte kako je izgledao skup.

