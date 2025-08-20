Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se danas povodom dešavanja na N1.

- Sada će da brane N1 od sopstvenog gazde! Prodao Šolak za milijardu i po, pa hoće da otmu novom gazdi. Bogovi prevare! Tako bi i Srbiju pet puta iz ruke u ruku...- rekla je ona reagujući na navode blokadera da moraju da odbrane United mediu, čijem je novom direktoru danas zabranjen ulaz u zgradu te grupe.

Ne propustitePolitikaMOJ ODGOVOR STRANCIMA JE NE, NI NE POMIŠLJAJTE NA TO! Ana Brnabić o non pejperu Dušana Janjića, "povampirenom" Srđi Popoviću i NOVOJ FAZI obojene revolucije
screenshot_1755587200596.jpg
Politika"SRAM VAS BILO ZBOG SVIH LAŽI KOJE ŠIRITE SVAKOG MINUTA SVAKOGA DANA" Brnabić: Vučić je rekao sve suprotno od ovoga što pišu Šolakovi plaćenici
2025-08-18 09_24_07-PhotoScape X.png
PolitikaANA BRNABIĆ SE SASTALA SA ŠEFOM DELEGACIJE EU U SRBIJI I ŠEFOVIMA MISIJA ZEMALJA KVINTE: Glavna tema reforma u oblasti vladavine prava
Brnabic_413x620.jpg
Politika"STIGAO PRVI PLAN ZA OKUPACIJU SRBIJE" Brnabić o pismu Dušana Janjića: Razotkrila čitav plan OBOJENE REVOLUCIJE! "Da odmah objavim - Srbija ODBACUJE ULTIMATUM"
WhatsApp Image 2025-07-30 at 10.26.02 (4).jpeg