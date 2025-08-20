Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da na današnjim skupovima protiv blokada širom Srbije nije zabeležen ni jedan jedini incident.

"U 49 mesta održani su skupovi građana koji se protive blokadama, policijski podaci su da je bilo oko 33.000 ljudi. Najviše ih je bilo 4.650 u Pančevu. Sve je proteklo mirno, bez ijednog jedinog incidenta", izjavio je ministar Dačić i dodao:

"Voleli bismo da svaki skup protekne na ovakav način. Nije bilo povređenih ni građana ni poloicajaca".

Dačić poručuje da je ovo pokazatelj da sve može da prođe mirno ako su vam namere dobre.