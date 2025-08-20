BEZ IJEDNOG JEDINOG INCIDENTA! Ministar Dačić o današnjim skupovima protiv blokada: U 49 mesta bilo 33.000 ljudi, voleli bismo da svaki skup protekne ovako
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da na današnjim skupovima protiv blokada širom Srbije nije zabeležen ni jedan jedini incident.
"U 49 mesta održani su skupovi građana koji se protive blokadama, policijski podaci su da je bilo oko 33.000 ljudi. Najviše ih je bilo 4.650 u Pančevu. Sve je proteklo mirno, bez ijednog jedinog incidenta", izjavio je ministar Dačić i dodao:
"Voleli bismo da svaki skup protekne na ovakav način. Nije bilo povređenih ni građana ni poloicajaca".
Dačić poručuje da je ovo pokazatelj da sve može da prođe mirno ako su vam namere dobre.
"Odavno nije bilo dana sa većim okupljanjem na teritoriji Srbije. Organizator, Centar za društvenu stabilnost, najavio je da će u subotu ponoviti ove skupove sa istom temom i to u 80 mesta od 18.30", dodao je Dačić.