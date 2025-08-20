Politika
NAJVIŠE GRAĐANA NA SKUPU PROTIV BLOKADA U PANČEVU! Okupilo se 4.650 ljudi, a evo koje su poruke poslali (VIDEO)
Na današnjim skupovima protiv blokada u gradovima širom Srbije bilo je više od 30.000 ljudi, a najviše u Pančevu, gde se, prema podacima MUP-a, okupilo 4.650.
Kao i svim ostalim mestima, i u Pančevu je sve proteklo bez incidenata.
Poslate su jasne poruke, poput "Bori se protiv blokada", zatim "Hoću moju Srbiju nazad", pa "Hoću da radim"...
Podsetimo, najavljeno je da će se u subotu ponovo održati skupovi građana protiv blokada i to čak u 80 gradova i opština.
