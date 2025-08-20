Slušaj vest

Na današnjim skupovima protiv blokada u gradovima širom Srbije bilo je više od 30.000 ljudi, a najviše u Pančevu, gde se, prema podacima MUP-a, okupilo 4.650.

Kao i svim ostalim mestima, i u Pančevu je sve proteklo bez incidenata.

Poslate su jasne poruke, poput "Bori se protiv blokada", zatim "Hoću moju Srbiju nazad", pa "Hoću da radim"...

Građani protiv blokada - Pančevo Izvor: Kurir

Podsetimo, najavljeno je da će se u subotu ponovo održati skupovi građana protiv blokada i to čak u 80 gradova i opština.

Ne propustitePolitikaBEZ IJEDNOG JEDINOG INCIDENTA! Ministar Dačić o današnjim skupovima protiv blokada: U 49 mesta bilo 33.000 ljudi, voleli bismo da svaki skup protekne ovako
Screenshot 2025-08-20 211349.png
PolitikaNEVEROVATAN BROJ LJUDI NA SKUPU U ZRENJANINU: Narod protiv blokada! Pogledajte nepreglednu kolonu građana kojima je dosta blokaderskog terora (VIDEO)
Screenshot 2025-08-20 210233.jpg
PolitikaGRAĐANI PROTIV BLOKADA PORUČUJU: Vidimo se u subotu u 80 gradova i opština širom Srbije
collage.jpg
PolitikaHOĆU SLOBODNO DA SE KREĆEM! HOĆU DA RADIM! HOĆU MOJU SRBIJU NAZAD! Ovo su najvažnije poruke građana sa skupova širom Srbije (FOTO)
collage.jpg