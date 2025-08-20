Slušaj vest

Na današnjim skupovima protiv blokada u gradovima širom Srbije bilo je više od 30.000 ljudi, a najviše u Pančevu, gde se, prema podacima MUP-a, okupilo 4.650.

Kao i svim ostalim mestima, i u Pančevu je sve proteklo bez incidenata.

Poslate su jasne poruke, poput "Bori se protiv blokada", zatim "Hoću moju Srbiju nazad", pa "Hoću da radim"...

Građani protiv blokada - Pančevo Izvor: Kurir