Politika
GRAĐANI MIRNO I DOSTOJANSTVENO PROTIV BLOKADA Ovako je izgledao skup u Požarevcu (VIDEO)
Slušaj vest
Širom Srbije večeras su održana okupljanja građana koji se protive blokadama i koji su poručili da je dosta blokada i da žele normalan život, da rade, da uče i da se kreću, a najavili su nova okupljanja u subotu.
Okupljanja su održana, između ostalog, u Loznici, Požarevcu, Leskovcu, Vranju, Bečeju, Pančevu, Subotici, Boru, Odžacima, Staroj Pazovi, Šidu, Kovinu, Beočinu, Srbobranu, Žablju, Kikindi, Apatinu, Somboru, Zrenjaninu, Kanjiži, Inđiji, Plandištu, Vrbasu, Sečnju, Titelu, Kuli, Rumi, Pećincima, Somboru, Baču.
Prema proceni MUP-a, na okupljanjima je učestvovalo 31.000 ljudi, a prema proceni BIA 34.000 ljudi.
Sve detalje sa skupova širom Srbije pročitajte u našem blogu.
Reaguj
Komentariši