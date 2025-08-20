Slušaj vest

Širom Srbije večeras su održana okupljanja građana koji se protive blokadama i koji su poručili da je dosta blokada i da žele normalan život, da rade, da uče i da se kreću, a najavili su nova okupljanja u subotu.

Građani protiv blokada u Požarevcu Izvor: Kurir

Okupljanja su održana, između ostalog, u Loznici, Požarevcu, Leskovcu, Vranju, Bečeju, Pančevu, Subotici, Boru, Odžacima, Staroj Pazovi, Šidu, Kovinu, Beočinu, Srbobranu, Žablju, Kikindi, Apatinu, Somboru, Zrenjaninu, Kanjiži, Inđiji, Plandištu, Vrbasu, Sečnju, Titelu, Kuli, Rumi, Pećincima, Somboru, Baču.

Građani protiv blokada u Požarevcu 1 Izvor: Kurir


Prema proceni MUP-a, na okupljanjima je učestvovalo 31.000 ljudi, a prema proceni BIA 34.000 ljudi.

Građani protiv blokada u Požarevcu 2 Izvor: Kurir

Sve detalje sa skupova širom Srbije pročitajte u našem blogu.

Ne propustitePolitikaNAJVIŠE GRAĐANA NA SKUPU PROTIV BLOKADA U PANČEVU! Okupilo se 4.650 ljudi, a evo koje su poruke poslali (VIDEO)
Screenshot 2025-08-20 212127.png
PolitikaBEZ IJEDNOG JEDINOG INCIDENTA! Ministar Dačić o današnjim skupovima protiv blokada: U 49 mesta bilo 33.000 ljudi, voleli bismo da svaki skup protekne ovako
Screenshot 2025-08-20 211349.png
PolitikaNEVEROVATAN BROJ LJUDI NA SKUPU U ZRENJANINU: Narod protiv blokada! Pogledajte nepreglednu kolonu građana kojima je dosta blokaderskog terora (VIDEO)
Screenshot 2025-08-20 210233.jpg
PolitikaGRAĐANI PROTIV BLOKADA PORUČUJU: Vidimo se u subotu u 80 gradova i opština širom Srbije
collage.jpg