LJUDI ŽELE DA SRBIJA IDE NAPRED! Ministar Mali o skupovima protiv blokada: Građani pokazali da žele normalan život, da uče i rade, da se kreću slobodno
Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da su građani širom Srbije večeras pokazali da žele normalan život, da uče i rade, da se kreću slobodno.
''Ljudi žele da Srbija ide napred, žele mir i stabilnost, a ne blokade, nasilje i neizvesnost koju blokaderi stvaraju svojim delovanjem već mesecima unazad'', napisao je Mali na svom Instagram nalogu.
Širom Srbije večeras su održana okupljanja građana koji se protive blokadama.
Prema proceni MUP-a, na okupljanjima je učestvovalo 33.000 ljudi, a prema proceni BIA 34.000 ljudi.
