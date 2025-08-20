Slušaj vest

Rat među blokaderima! Ne biraju reči, pljušte uvrede...

Pisac Siniša Kovačević i urednik na Šolakovoj Novoj S Slobodan Georgiev žestoko su zaratili na društvenoj mreži X.

Kovačević je napisao:

"Kad je Šolak prodao UM rekao sam da se to ne radi, da ima stvari koje nisu na prodaju da sloboda nema cenu, da je to pizdunski prelazak na tamnu stranu sokaka,napala me je fukara. Danas su N1 i Nova dobili novog ćaci direktora i novu uređivačku politiku. Fukara ćuti. Srbijo laku noć".

Usledio je ekspresan i žestok odgovor Georgieva:

"Šta lupaš. Mator čovek. Izvinite".

Foto: Printscreen/X

Ni tu nije bio kraj sukobu, jer je Kovačević nastavio: