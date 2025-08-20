Slušaj vest

Širom Srbije večeras su održana okupljanja građana koji se protive blokadama i koji su poručili da je dosta blokada i da žele normalan život, da rade, da uče i da se kreću, a najavili su nova okupljanja u subotu.

Na skupu u Vranju građani su poručili da samo žele da ponovo žive normalno.

Građani protiv blokada Vranje 2 Izvor: Kurir

- Želimo da živimo normalno, vandalizam ne bi trebalo da se dešava, treba nam mir. Dosta nam je rušenja, želimo da Srbija i živi u svojoj slobodi, danas smo ovde da se borimo za jedinstvo i očuvanje države - poručili su.

Građani protiv blokada - Vranje Izvor: Kurir

