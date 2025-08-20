Slušaj vest

Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke, večeras se pridružio građanima koji se protive blokadama u Pančevu, na skupu koji je održan ispred ispred Gradske uprave. Dočekan je aplauzima, posle čega je razgovarao sa okupljenim građanima.

"Večeras možemo da vidimo kako izgleda okupljanje većinske i pristojne Srbije koja nigde ne ide da lomi i razbija, već da brani mir", poručio je Vučević na Instagramu.

Predsednik SNS je na svom nalogu objavio i snimke sa okupljanja u Pančevu.

"Građani protiv blokada", poručio je Vučević u opisu slika sa građanima na skupu u Pančevu.

Podsetimo, širom Srbije večeras su održana okupljanja građana koji se protive blokadama i koji su poručili da je dosta blokada i da žele normalan život, da rade, da uče i da se kreću, a najavili su nova okupljanja u subotu.

