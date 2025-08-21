Politika
VELIČANSTVENI PRIZORI U 50 MESTA SRBIJE! GRAĐANI PROTIV BLOKADA U SLIKAMA: Pogledajte kako su izgledali dostojanstveni i mirni skupovi širom zemlje
Širom Srbije održani su juče skupovi građana koji se protive blokadama.
Građani protiv blokada na kraju su poručili - vidimo se u subotu u 18:30 sati, ali u 80, umesto u 50, gradova i opština širom Srbije!
To je ujedno bila i udarna poruka na kraju skupova protiv blokada.
U nastavku pogledajte fotografije koje su, po našem izboru, obeležile jučerašnji dan.
Građani protiv blokada u Zrenjaninu Foto: Kurir
Građani protiv blokada u Zrenjaninu Foto: Kurir
Građani protiv blokada u Sremskoj Mitrovici Foto: Kurir
Građani protiv blokada Foto: Kurir
Građani protiv blokada, Bor Foto: Kurir
Građani protiv blokada u Loznici Foto: Kurir
Skup građana protiv blokada Foto: Kurir
Građani protiv blokada Sombor Foto: Privatna Arhiva
Građani protiv blokada Foto: Kurir
Građani protiv blokada Šabac Foto: Kurir
Širom Srbije mogli ste da vidite veličanstvene prizore sa skupova na kojima građani šalju jasnu poruku: Dosta nam je blokada i nasilja, hoćemo povratak normalnom životu!
Podsetimo, prema procenama MUP, na skupovima je bilo 31.000, a prema procenama BIA 34.000 građana.
