Širom Srbije održani su juče skupovi građana koji se protive blokadama.

Građani protiv blokada na kraju su poručili - vidimo se u subotu u 18:30 sati, ali u 80, umesto u 50, gradova i opština širom Srbije!

To je ujedno bila i udarna poruka na kraju skupova protiv blokada. 

U nastavku pogledajte fotografije koje su, po našem izboru, obeležile jučerašnji dan. 

WhatsApp Image 2025-08-20 at 7.45.10 PM (2).jpeg
Građani protiv blokada u Zrenjaninu Foto: Kurir

WhatsApp Image 2025-08-20 at 7.45.10 PM (1).jpeg
Građani protiv blokada u Zrenjaninu Foto: Kurir

IMG-20250820-WA0136.jpg
Građani protiv blokada u Sremskoj Mitrovici Foto: Kurir

WhatsApp Image 2025-08-20 at 19.20.06_93e5d602.jpg
Građani protiv blokada Foto: Kurir

WhatsApp Image 2025-08-20 at 6.47.04 PM.jpeg
Građani protiv blokada, Bor Foto: Kurir

WhatsApp Image 2025-08-20 at 6.14.29 PM.jpeg
Građani protiv blokada u Loznici Foto: Kurir

Screenshot 2025-08-20 210151.png
Skup građana protiv blokada Foto: Kurir

građani protiv blokada sombor
Građani protiv blokada Sombor Foto: Privatna Arhiva

WhatsApp Image 2025-08-20 at 7.40.01 PM.jpeg
Građani protiv blokada Foto: Kurir

Građani iz Šapca krenuli ka Loznici da podrže skup protiv blokada (5).jpeg
Građani protiv blokada Šabac Foto: Kurir

Širom Srbije mogli ste da vidite veličanstvene prizore sa skupova na kojima građani šalju jasnu poruku: Dosta nam je blokada i nasilja, hoćemo povratak normalnom životu!

Podsetimo, prema procenama MUP, na skupovima je bilo 31.000, a prema procenama BIA 34.000 građana. 

collage.jpg
Screenshot 2025-08-20 210233.jpg
collage.jpg
collage.jpg