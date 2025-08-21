Slušaj vest

Širom Srbije održani su juče skupovi građana koji se protive blokadama.

Građani protiv blokada na kraju su poručili - vidimo se u subotu u 18:30 sati, ali u 80, umesto u 50, gradova i opština širom Srbije!

To je ujedno bila i udarna poruka na kraju skupova protiv blokada.

U nastavku pogledajte fotografije koje su, po našem izboru, obeležile jučerašnji dan.

Građani protiv blokada u Zrenjaninu Foto: Kurir

Građani protiv blokada u Zrenjaninu Foto: Kurir

Građani protiv blokada u Sremskoj Mitrovici Foto: Kurir

Građani protiv blokada Foto: Kurir

Građani protiv blokada, Bor Foto: Kurir

Građani protiv blokada u Loznici Foto: Kurir

Skup građana protiv blokada Foto: Kurir

Građani protiv blokada Sombor Foto: Privatna Arhiva

Građani protiv blokada Foto: Kurir

Građani protiv blokada Šabac Foto: Kurir

Širom Srbije mogli ste da vidite veličanstvene prizore sa skupova na kojima građani šalju jasnu poruku: Dosta nam je blokada i nasilja, hoćemo povratak normalnom životu!