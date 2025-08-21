Slušaj vest

Albanske stranke se ni ove godine neće takmičiti sa zajedničkom listom u opštinama na severu Kosova. Nedžat Ugljanin iz Severne Mitrovice rekao je da je ponudio Samoopredeljenju i drugim strankama saradnju, ali da nije dobio pozitivan odgovor, prenosi Teve 1.

U četiri severne opštine - Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću, albanske stranke će imati iste kandidate kao i za vanredne izbore 23. aprila 2023. godine, koje je bojkotovala Srpska lista.

Aktuelni gradonačelnik Severne Mitrovice Erden Atić odbio je da komnentariše za Teve1 svoju ponovnu kandidaturu.

Za razliku od njega, Nedžat Ugljanin iz Severne Mitrovice, koji pripada bošnjačkoj zajednici, rekao je da uprkos dogovoru koji je imao sa Pokretom Samoopredeljenje na prethodnim izborima, ovog puta ulazi u trku sa građanskom inicijativom.

Ugljanin dodaje da je ponudio Samoopredeljenju i drugim strankama da izađu zajedno, ali da nije dobio pozitivan odgovor.

Poziciju gradonačelnika Zvečana ponovo traži Iljir Peci iz Demokratske partije Kosova. On navodi da je i na severu bilo potrebno raditi na spajanju stranaka, slično kao što se dogodilo u Gračanici.

U Opštini Leposavić, kandidat za gradonačelnika je Ljuljzim Hetemi iz Samoopredeljenja, dok je u Zubinom Potoku Izmir Zećiri iz DPK.

Na lokalnim izborima 12. oktobra, svoje učešće je najavila i Srpska lista, ali i nekoliko drugih stranaka iz srpske zajednice.