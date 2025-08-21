Slušaj vest

Kancelarija za Kosovo i Metohiju podsetila je da su na današnji dan 1998. godine na putu Velika Hoča-Zočište oteti novinari Radija Priština Đuro Slavuj i Ranko Perenić i da njihova sudbina do danas nije rasvetljena, uprkos višegodišnjim naporima porodica, Republike Srbije i srpskih novinarskih udruženja.

- Novinari su tokom sukoba na Kosovu i Metohiji kao objektivni svedoci jednog strašnog vremena bili česta meta terorističke „OVK“, jer cilj je bio da se po svaku cenu i najbrutalnijim sredstvima spreči da istina o zlodelima albanskih separatista dospe do domaće i međunarodne javnosti - saopštavaju iz Kancelarije.

Dodaju da činjenica da je spomen-ploča koju je Udruženje novinara Srbije postavilo u znak sećanja na otete kolege više puta vandalizovana i skrnavljena svedoči da na Kosovu ne postoji društvena klima za suočavanje sa prošlošću i rasvetljavanje brojnih zločina počinjenih nad srpskim civilima.

Foto: Youtube Printscreen

- Danas se od strane Prištine na Kosovu i Metohiji pošta ne odaje nevino stradalima, već njihovim dželatima i to je vrednosni sistem i ideološka matrica koji su u protekle dve i po decenije dosledno sledile sve političke organizacije u Prištini kako bi od zločinaca načinili heroje - navodi se u saopštenju.

- I ovu tužnu godišnjicu koristimo kao povod da još jednom najodlučnije zatražimo da se u ime istine i čovečnosti stavi tačka na sistematsku kampanju zataškavanja zločina, jer porodice stradalih imaju neprikosnoveno pravo da znaju kakva je sudbina njihovih najmilijih, a istina je i uslov da se konačno prekinu razne mistifikacije o terorističkoj „OVK“ i njenim zločinačkim metodama - zaključuje se u saopštenju.