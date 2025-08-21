Slušaj vest

- Tako je, Picula! To nam reci. Još samo da nam i EU potvrdi reči čoveka koji na godišnjicu najvećeg etničkog čišćenja na evropskom tlu u poslednjih 80 godina, objavljuje fotografiju sa puškom u ruci, ponosan što je i lično učestvovao u tom zločinu.

- Nego, da ne držim Piculu u neizvesnosti, evo odmah odgovor: U tu uniju koju Picula predstavlja, Srbija NE ŽELI. Ta unija koju Picula predstavlja je mnogo više UU od EU, napisala je Brnabićeva.

- Mi nećemo da se izvinjavamo za Oluju, hoćemo da se poklonimo senima na najvećem stratišu srpskog naroda, u Jasenovcu, a što njegova Hrvatska (koja, valjda, baštini sve evropske vrednosti) ne dozvoljava, nećemo da ćutimo i pognemo glavu dok stotine hiljada ljudi u Zagrebu skandira ustaški pozdrav „Za dom spremni“.

- Ali nije Picula EU, iako želi da se predstavi da jeste. Picula je, sve više, problem iste te EU, a ne naš, zaključila je ona.