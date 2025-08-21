Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je važnu video-poruku građanima Srbije, ali i onima koji već mesecima blokiraju našu zemlju.

- Prolazi vreme ludila, u glavama ljudi gde ničeg racionalnog nema. Kada budu pokazali lice, jer sada su potpuno bezlični, ne postoji niko nego ljudi zamišljaju, ljudi su izgradili u svojim glavama bajku o njima, neki ljudi, neki dobri ljudi.

Napravili su bajku o tobože studentima, ovome, onome. A kada ih pitate ko će da upravlja zemljom, ko će da upravlja problemima, ko će da vam garantuje sigurnost i stabilnost, oni na to nemaju odgovor - naglasio je predsednik Srbije u videu dok se u pozadini ređaju slike zastrašujućeg nasilja blokadera.

Kako je dodao Vučić, onog trenutka kada budu pokazali lice, ljudima će sve da bude jasno.

- A u nekom trenutku će morati da pokažu svoja lica - zaključio je Aleksandar Vučić u snimku.

Kurir.rs

