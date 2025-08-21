Slušaj vest

Na mirnom građanskom skupu protiv blokada u Boru, N1 televizija pitala je okupljeni narod za njihovo mišljenje o predsedniku Vučiću i organizovan skupu, a odgovori građana koji su pohvalama i jasnim stavovima odgovorili, rekli su dovoljno o razlikama između tok skupa građana i agresivnim blokaderskim akcijama.

Jedan od ispitanika jasno je istakao:

"Ja sam za Srbiju, za Vučića – uvek! Nisam član nijedne stranke, ali volim ono što čovek radi, svaka mu čast i samo napred!"

Druga sagovornica dodala je:

"Ja bih ustala na noge ali ne mogu, da ispoštujem ove ljude i da im pošaljem poljupce!"

Još jedan građanin Bor naglasio je:

"Vučić je legenda za mene, a ovi iz Beograda što prave demonstracije, oni su za mene goveda! Ovo je ovde miran skup, ovde batina nema, ovde se ne bije policija!"

Širom Srbije održani su juče skupovi građana koji se protive blokadama.

Građani protiv blokada na kraju su poručili - vidimo se u subotu u 18:30 sati, ali u 80, umesto u 50, gradova i opština širom Srbije!