Slušaj vest

Pisac Siniša Kovačević i urednik na Šolakovoj Novoj S Slobodan Georgiev žestoko su zaratili na društvenoj mreži X.

Ideolozi obojene revolucije posvađali su se zbog novog direktora Junajted medije, odnosno zbog prodaje te firme. Nakon što je Kovačević naglasio da je od starta bio protiv prodaje, Geogriev mu je odgovorio uvredama.

Kovačević je napisao:

"Kad je Šolak prodao UM rekao sam da se to ne radi, da ima stvari koje nisu na prodaju da sloboda nema cenu, da je to pizdunski prelazak na tamnu stranu sokaka,napala me je fukara. Danas su N1 i Nova dobili novog ćaci direktora i novu uređivačku politiku. Fukara ćuti. Srbijo laku noć".

Usledio je ekspresan i žestok odgovor Georgieva:

"Šta lupaš. Mator čovek. Izvinite".

Ni tu nije bio kraj sukobu, jer je Kovačević nastavio:

"Od kad smo Vi i ja gospodine Georgiev na ti? Drugo, ja ovde ne pišem o drugoligaškom fudbalu da bi ste se Vi osetili kompetentnim da polemišete i treće otkud sad takav izliv ejdžizma kod jedne tankoćutne, evropski orijentisane persone. Ako je izvinjenje upućeno meni, ne prihvatam ga".

Odmah je odgovorio i Georgiev:

"Ovo je društvena mreža

Svi smo na ti

Nije terasa na Pristanu

Vi

Na sreću srpske literature

Niste došli dotle da pišete o drugoligaš kom fudbalu

Eto

Na vi", napisao je on.

Potom je ponovo usledio odgovor Kovačevića:

"Ako dobro razumem,vi svoj raniji stvaralački profresionalni angažman smatrate literaturom.Cestitam.Bilo je tu vrhunske umetnosti.Recimo izvestaj sa utakmice između Loćike i Gurgusovca. Što se tiče moje terase u Pristanu,nisam shvatio,da li vi to meni zamerate ili mi zavidite."

Georgiev mu ni na ovo nije ostao dužan, a šta mu je odgovorio pročitajte u našoj galeriji ispod: