– Večeras ispred Narodne skupštine — nasmejana lica, snažna energija i jasna poruka: našu otadžbinu Srbiju čuvamo i branimo! Mi nudimo razvoj i napredak naše zemlji, a oni samo mržnju, rušenje i paljenje. Mi verujemo u još bolju budućnost, a oni hoće da nas vrate u najmračniju prošlost. Najsnažnije ćemo se boriti protiv svih onih koji hoće da zaustave Srbiju i da nam oduzmu budućnost! Borićemo se radom i rezultatima, uvek uz našeg predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića. Pristojna Srbija pobeđuje – napisala je Mesarović na svom Instagram nalogu.