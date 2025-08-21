Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović bila je sinoć ispred Narodne skupštine gde je pružila podršku građanima koji su protiv blokada.

– Večeras ispred Narodne skupštine — nasmejana lica, snažna energija i jasna poruka: našu otadžbinu Srbiju čuvamo i branimo! Mi nudimo razvoj i napredak naše zemlji, a oni samo mržnju, rušenje i paljenje. Mi verujemo u još bolju budućnost, a oni hoće da nas vrate u najmračniju prošlost. Najsnažnije ćemo se boriti protiv svih onih koji hoće da zaustave Srbiju i da nam oduzmu budućnost! Borićemo se radom i rezultatima, uvek uz našeg predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića. Pristojna Srbija pobeđuje – napisala je Mesarović na svom Instagram nalogu.

 Građani Srbije okupili su se juče protiv blokada i nasilja u 50 gradova i mesta u našoj zemlji.

