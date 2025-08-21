Slušaj vest

- Narod kaže dosta je! Hoću da radim, da učim, da se krećem, da živim kao čovek...., glase najjače poruke poslate sa sinoćnjih okupljanja građana protiv blokada.

Mirnim i dostojanstvenim šetnjama podigli su glas protiv nasilja, uništavanja i divljanja koje traje već 9 meseci i terora manjine nad većinom građana, kako su poručili.

9 najjačih poruka

Hoću mir!

Hoću da radim!

Hoću da se krećem slobodno!

Hoću da učim!

Hoću moju Srbiju nazad!

Bori se protiv blokada!

Hoću normalan život!

Hoću moj život nazad!

Većina građana Srbije zabrinuta je za svoju decu, da li će moći normalno u školu za koji dan ili će ih u tome opet neko sprečavati...

Poručili su da žele normačno da žive a sve poruke jednostavno su se slile u najvažniji zahtev: Hoću moj život nazad.

Bez ijednog jedinog incidenta, divljanja, rušenja i lomljenja, prošetali su kroz 50 mesta i gradova Srbije uz saznanje da još 30 gradova i mesta želi da im se pridruži već u subotu predveče na novim šetnjama "građani protiv blokada".