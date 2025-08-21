Slušaj vest

Igor Božić, programski direktor N1, dao je intervju za hrvatski N1 gde je govorio i protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

On ga je u jednom trenutku optužio kako postoji osnovan strah da će on "ugasiti N1 Srbija".

- N1 njemu predstavlja najveću pretnju jer bi bez N1 mogao mirno da vlada bez ikakve kritike i bez ijedne reči koja bi mogla da naruši njegov autoritet - rekao je Igor Božić.

Potom je citirao predsednika Vučića koji je rekao da on nema nameru da gasi N1, a onda opet demantovao sebe pa rekao kako "on (Božić) veruje da će Vučić to uraditi".

Nakon ove njegove izjave i lažne optužbe, na mreži "X" su usledile i pretnje, a u jednoj objavi, osoba koje se potpisuje imenom "Svi Smo Kristal Met" napisala je:

Foto: Printscreen/X

- Ako zabrane rad N1 i Nova NATO treba da bombarduju RTS, PINK, INFORMER, VECERNJE NOVOSTI, ALO, SRPSKI TELEGRAF, B92, TANJUG, PRVU, HEPI. Ali ovog puta da ne vade....

Kako se može videti, to je odmah podelila i ideološkinja blokadera Biljana Lukić.