Istoričar i profesor Filozofskog fakulteta Čedomir Antić izjavio je danas da je tokom nekoliko meseci univerzitet bio blokiran, kao i da su to bile dekanske blokade koje su prestale onog trenutka kada je država ukinula plate univerzitetstkim profesorima i dodao da su studenti izgubili vlast na svojim blokadama već početkom februara.

- Univerzitet je pobeđen od strane "kraljice plate" i "generala leta" - rekao je Antić za Tanjug.

Prema njegovim rečima, devet meseci u Srbiji su nemiri, a kada je reč o univerzitetu, on je bio blokiran tokom nekoliko meseci u potpunosti protiv zakona.

Foto: Printscreen/X

Ističući da je blokada univerziteta bila u potpunosti neustavna, Antić je naveo da je čak i devedestih godina, u vreme rata, sankcija, masovnog kršenja prava građana, falsifikovanja izbora, sve rađeno po zakonu.

Kako pojašnjava, studenti imaju pravo da ne pohađaju nastavu, to nije osnovna škola, ali rizikuju da izgube godinu, a devedestih godina većina studenata nije išla na nastavu pa je time univerzitet bio u protestu, dok su profesori razgovarali o tome da li da ih podrže ili ne.

- Za razliku od te situacije, mi sada nismo razgovarali. Mi smo, nažalost, sada imali dekanske blokade. Univerzitet nije imao razgovor o ovome. Ja kao Diogen tražim sagovornika među profesorima, neće niko - rekao je Antić.

On podseća da je 1996. godine Naučno veće Filozofskog fakulteta podržalo studentski protest i naglašava da to ne znači da su izašli na ulicu i prevrnuli kontejnere.

- To ne znači da su se tukli s policijom. Izašli su da zaštite Ustav, a ne da se krši Ustav - dodao je.

Foto: Pink

Antić kaže da je studentska blokada anarhistički posao, ne demokratski i da je protivustavan.

Prema njegovim rečima, izazvala je veliko oduševljenje u jednom sloju stanovništva koji je jako uticajan, a nije previše mnogobrojan i koji su svuda frustrirani, na Zapadu Evrope posebno.

- Oni su pomislili da je mladost ustala. Čujte mladost, a ustao moj dekan i anarhisti koji rade već 15 godina na ovom fakultetu, pa ćemo sada dovesti do toga da se promeni vlast i da mi dođemo na vlast. Bilo je dva, tri velika skupa, a od nas se očekivalo da zaustavimo rad srpskih univerziteta zauvek. Studenti su izgubili vlast na tim svojim blokadama već početkom februara - rekao je.

Antić dodaje da su dobili to da bude organizovan najveći skup u istoriji srpskog naroda 15. marta, ali da nisu znali šta da rade sa tim, kao i da ih je spasao izmišljeni zvučni top.

Istoričar ukazuje da je posle toga počela priča o izborima.

- Pet godina se govori o tome da nemamo uslove za izbore. Sada odjednom traže izbore odmah, ako može prelazna vlada, koju bi činili oni, znači da opet imamo prelaz koji je neustavan, kao 2000. godine, koji je dogovor nekih elita. A onda, ako ne uspeju izbori, odnosno ako ne bude očekivani pobednik, onda će opet da blokiraju - naveo je Antić.

Prema njegovim rečima, kada je vlast u aprilu obustavila plate, odjednom su svi shvatili da velika većina tih profesora neće revoluciju.

Navodi da će ponovo probati da blokiraju univerzitete 1. novembra i ukazuje da su sada i oni koji su protiv blokada spremni za to.

- Videćemo da li će im uspeti. Pošto je univerzitet pobeđen od strane "kraljice plate" i "generala leta", sada imamo situaciju da traju neki plenumi koje vode anarhisti, komunisti - istakao je Antić.

Istoričar ističe da je problem bio u onima koji su iskoristili ne studente, nego mali broj blokadera kojih sada, kako dodaje, ima manje nego što je bilo članova parlamenta da bi pravili svoju političku karijeru, umesto da misle na reformu univerziteta.

- Imam sto zamerki na sadašnju vlast. I nisam njen birač. Ali, moram da vam kažem - ona, i ne samo ona, nego i Tadićeva pre nje, i Koštuničina i Miloševićeva, pa to odlično stanje u odnosu na univerzitet kako nam je ostavio Vladan Đokić. Vladan Đokić nije pozvao nikog od nas na razgovor. Milošević je zvao, posle 15 dana protesta, vođu da razgovaraju - ispričao je Antić.

Naglasio je da mu je od početka blokada nedostajala primena zakona i Ustava.