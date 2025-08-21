Slušaj vest

Desetak dana pred istek roka, koji je najavljen za završetak radova, izgradnja novog mosta na Ibru koji spaja Severnu i Južnu Mitrovicu ušla je u završnu fazu.

Od ranih jutarnjih sati mehanizacija i radnici rade na uređenju pristupa mostu i pripremama za asfaltiranje mosta koji će služiti za saobraćaj.

Kamen temeljac za izgradnju dva nova mosta, koji se nalaze u neposrednoj blizini glavnog mosta na Ibru, položio je premijer tzv. Kosova u tehničkom mandatu Aljbin Kurti 1. jula. Tada je rekao da je rok za završetak radova 1. septembar.

Prilikom polaganja kamena temeljca, Kurti je izjavio da će mostovi služiti za dobrobit svih i za veću saradnju i komunikaciju između dve opštine.

Na stranicama lokalnih medija na albanskom jeziku povela se i debata o tome koje ime bi novoizgrađeni most za saobraćaj trebalo da nosi. U komentarima najviše njih predlaže da se most nazove po pripadniku OVK Avniju Hajrediniju poznatom pod nadimkom Avni Koštova, koji je ubijen u februaru 2000. godine u sukobu u blizini glavnog mosta na Ibru.

Srpska zajednica na Kosovu je početkom jula, u organizaciji Srpske liste, podnela peticiju protiv izgradnje mostova i navela da oni predstavljaju veliki bezbednosni rizik i provokaciju. Peticija protiv izgradnje je nakon prikupljenih potpisa predata predstavnicima međunarodnih institucija.