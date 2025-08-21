URNEBESNO - ŠEŠELJ I BOKAN NA N1! Pogledajte "opraštanje" od ove televizije na društvenim mrežama nakon imenovanja novog direktora: Ostali bez redovnog gosta
Nakon što se u medijima pojavila vest da je novi direktor United Grupe Vladica Tintor, koji je ranije bio direktor RATEL-a, što je deo javnosti protumačio kao najavu zaokreta uređivačke politike medija UG, na društvenim mrežama započeo je svojevrsan "oproštaj" od N1.
Tako je direktor i osnivač Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi, koji je bio redovan gost, objavio na Iksu da više neće gostovati na ovoj televiziji.
- Što sam gostovao na N1, gostovao sam - napisao je on.
Takođe, pojavili su se i duhoviti mimovi na ovu tematiku, pa je jedna korisnica Iksa objavila fotomontažu Dragoslava Bokana i Vojislava Šešelja u studiju N1, sa opisom "N1 sa svojom novom programskom šemom".
Podsetimo, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se juče povodom dešavanja na N1.
- Sada će da brane N1 od sopstvenog gazde! Prodao Šolak za milijardu i po, pa hoće da otmu novom gazdi. Bogovi prevare! Tako bi i Srbiju pet puta iz ruke u ruku... - napisala je ona na Iksa reagujući na navode da "mora da se odbrani United media".