Nakon što se u medijima pojavila vest da je novi direktor United Grupe Vladica Tintor, koji je ranije bio direktor RATEL-a, što je deo javnosti protumačio kao najavu zaokreta uređivačke politike medija UG, na društvenim mrežama započeo je svojevrsan "oproštaj" od N1.

Tako je direktor i osnivač Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi, koji je bio redovan gost, objavio na Iksu da više neće gostovati na ovoj televiziji.

- Što sam gostovao na N1, gostovao sam - napisao je on.

Takođe, pojavili su se i duhoviti mimovi na ovu tematiku, pa je jedna korisnica Iksa objavila fotomontažu Dragoslava Bokana i Vojislava Šešelja u studiju N1, sa opisom "N1 sa svojom novom programskom šemom".

Podsetimo, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se juče povodom dešavanja na N1.

- Sada će da brane N1 od sopstvenog gazde! Prodao Šolak za milijardu i po, pa hoće da otmu novom gazdi. Bogovi prevare! Tako bi i Srbiju pet puta iz ruke u ruku... - napisala je ona na Iksa reagujući na navode da "mora da se odbrani United media".

