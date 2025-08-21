Slušaj vest

Novinar DW i nedeljnika Vreme Nemanja Rujević je ponovo je na društvenim mrežama otvorio debatu o tome kako je blokaderski pokret zapravo potpuno uništio srpsku opoziciju, ali i iskazao mišljenje da iako nije fer ono što su blokaderi uradili opozciji, da to nije tema za one koje zanima pobeda.

- Nije fer kako studenti piš... po opoziciji. Opozicija nije sjajna, ali je bolja od svog imidža, koji joj je dobrim delom nakačila režimska propaganda. Nego, to je tema za one koji bi da se bave time šta je fer i koliko anđela staje na vrh čiode. A ne za one koje zanima pobeda - napisao je Rujević na mreži "X"

Da podsetimo, kako je Kurir saznao iz dobro obaveštenih izvora, blokaderi na svojoj listi kandidata za parlamentarne izbore (koji, inače, nisu ni raspisani) ne žele opozicione političare: predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, njegovu potpredsednicu Mariniku Tepić, lidera Demokratske stranke Srđana Milivojevića, ali ni one desno orijentisane.

Odbijanje blokadera, odnosno opozicione liste u nastajanju koja se krije iza studenata, da na svoju listu stavi bilo koga od opozicije, izazvalo je pravi rat na društvenim mrežima.