Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali danas je u Privrednoj komori Srbije održao sastanak sa predstavnicima trgovinskih lanaca, u okviru priprema za donošenje novog paketa ekonomskih mera koje će uskoro biti predstavljene građanima Srbije.

"Poslednjih godina svi smo svedoci rasta cena osnovnih životnih namirnica u našoj zemlji. To je pitanje koje se neposredno tiče svakog građanina, i upravo zato država preduzima odlučne korake da obezbedi zaštitu životnog standarda. Iako kontinuirano rastu plate, penzije i minimalna zarada, i to iznad nivoa inflacije, ipak smatramo da država i na ovaj način treba dodatno da olakša svakodnevni život građana.

Važno je da uspostavimo dijalog sa trgovcima, da ih čujemo, ali i da oni čuju jasan stav države na ovu temu. Marže u trgovini moraju da budu ograničene, kako bi država stala na put pomenutom rastu cena. Prema predlogu Uredbe koja će sledeće nedelje biti na Vladi, marže u najvećim trgovinskim lancima će biti ograničene na maksimalnih 20%, što će obezbediti niže cene proizvoda za građane.

Paralelno sa pomenutom Uredbom, do kraja godine planiramo izmene ključnih zakona kojima se reguliše pitanje trgovine, kako bismo stvorili dugoročan i održiv okvir za pošten odnos na tržištu, stabilnost cena i sigurnost potrošača.

Novi paket ekonomskih mera će predsednik Aleksandar Vučić u nedelju predstaviti građanima Srbije. Osim pitanja cena namirnica, u paketu mera će se naći i mere koje se odnose na povoljnije kredite i niže kamatne stope.

Reč je o veoma važnim merama koje su sveobuhvatan odgovor države na potrebe građana Srbije", objavio je ministar na Instagramu.

Ne propustitePolitika"MERE ĆE BITI ČUDESNE" Predsednik Vučić saopštio odlične vesti za građane: Mnogo se radujem nedelji, narod će biti zadovoljan!
Screenshot 2025-08-20 121058.png
Politika"OČEKUJEMO NE MANJE OD 20.000 LJUDI U 50 GRADOVA I MESTA ŠIROM SRBIJE" Ministar Mali: Ljudima je dosta, hoće svoj život nazad, ugrožene su sve naše vrednosti
2025-08-20 11_42_06-Natasa Lazovic - webredakcija@kurir-info.rs - Wireless Media Group Mail — Mozill.png
InfoBizEvo kakav će efekat nove mere države imati na vaš novčanik! Ekonomista za Kurir: Građani 40% budžeta izdvajaju na ovo - Razlika će se primetiti u ovom periodu
Untitled-1-Recovered.jpg
Politika"TO SE U ISTORIJI NIJE DESILO" MALI: Od oktobra vanredno povećanje minimalca na 500€, a od 1. januara i na 550! Prosečna plata 1.000 evra već u decembru
2+.jpg