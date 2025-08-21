Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali danas je u Privrednoj komori Srbije održao sastanak sa predstavnicima trgovinskih lanaca, u okviru priprema za donošenje novog paketa ekonomskih mera koje će uskoro biti predstavljene građanima Srbije.

"Poslednjih godina svi smo svedoci rasta cena osnovnih životnih namirnica u našoj zemlji. To je pitanje koje se neposredno tiče svakog građanina, i upravo zato država preduzima odlučne korake da obezbedi zaštitu životnog standarda. Iako kontinuirano rastu plate, penzije i minimalna zarada, i to iznad nivoa inflacije, ipak smatramo da država i na ovaj način treba dodatno da olakša svakodnevni život građana.

Važno je da uspostavimo dijalog sa trgovcima, da ih čujemo, ali i da oni čuju jasan stav države na ovu temu. Marže u trgovini moraju da budu ograničene, kako bi država stala na put pomenutom rastu cena. Prema predlogu Uredbe koja će sledeće nedelje biti na Vladi, marže u najvećim trgovinskim lancima će biti ograničene na maksimalnih 20%, što će obezbediti niže cene proizvoda za građane.

Paralelno sa pomenutom Uredbom, do kraja godine planiramo izmene ključnih zakona kojima se reguliše pitanje trgovine, kako bismo stvorili dugoročan i održiv okvir za pošten odnos na tržištu, stabilnost cena i sigurnost potrošača.

Novi paket ekonomskih mera će predsednik Aleksandar Vučić u nedelju predstaviti građanima Srbije. Osim pitanja cena namirnica, u paketu mera će se naći i mere koje se odnose na povoljnije kredite i niže kamatne stope.