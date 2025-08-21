Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.
"RAZMATRALI SMO SVE TEME OD INTERESA ZA OBE ZEMLJE" Predsednik Vučić razgovarao s ruskim ambasadorom Bocan-Harčenkom (FOTO)
- Razmatrali smo sve teme od interesa za obe zemlje, posebno u svetlu susreta na najvišem nivou, između rukovodstava dveju zemalja koji bi trebalo da se dogodi u najkraćem periodu, poručio je predsednik Vučić i dodao:
- Naglasio sam da ostajemo posvećeni razvijanju prijateljskih odnosa sa Rusijom, uz jasnu odlučnost da čuvamo mir i političku stabilnost u regionu Zapadnog Balkana, posebno u Bosni i Hercegovini.
