Na ulici i u plenumu, malobrojni, ali nasilni - upravo takvi su "ljudi bez lica" koji pokušavaju da nametnu haos kao novi poredak, kaže za Kurir Mihajlo Rabrenović, stručnjak za menadžment državne uprave.

Nasilje kao jedino sredstvo obračuna blokadera sa državom i vlašću i bežanje od odgovornosti uveli su u blokaderski pokret imperativ da se bude anoniman i netransparentan. Naspram Aleksandra Vučića, legitimnog i legalnog predstavnika države i vlasti, stali su ljudi bez lica.

Dakle - ljudi bez odgovornosti i savesti pokušavaju da se predstave kao alternativa onima koji su na demokratskim izborima od građana Srbije dobili podršku da vode ovu zemlju.

- Bez biografije, bez rezultata i bez programa, oni nastoje da se bez izbora dočepaju vlasti, zloupotrebljavajući i Zakon o visokom obrazovanju koji je zamišljen da čuva nastavni proces, a ne da ga parališe. Umesto da brane studente, oni im oduzimaju pravo na nastavu, zloupotrebljavajući plenume i blokade kao alat za političku ucenu. Njihova strategija je jednostavna: predstavljaju se kao glas naroda, a u stvari su samo glas jedne uske, agresivne grupe, delom koordinirane i finansirane iz inostranstva. Krijući se iza maski i parola, koriste "rečnik manipulacija" - slobodu pretvaraju u haos, a pravdu u izgovor za nasilje. To nije politika već avanturizam koji podriva institucije i urušava državu - objašnjava Mihajlo Rabrenović i dodaje:

Miha Foto: Kurir Televizija

- Zato je potrebna izmena više zakona, njihova dosledna primena i kadrovska poboljšanja, kako bi se očuvao pravni poredak i zaštitili građani. Srbiji nisu potrebni malobrojni, ali nasilni "ljudi bez lica", već odgovorni poslanici sa imenom, delima i vizijom koji mogu da vode državu putem stabilnosti i razvoja.

Ljudi bez lica hoće da stoje naspram Vučića i Srbije, ali jasno je da se takvima ne može verovati.