Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je danas sa parlamentarnim državnim sekretarom u Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke Johanom Zathofom.

Tom prilikom, razmotrene su teme koje se odnose na jačanje bilateralnih odnosa, intenziviranje političkog dijaloga i saradnju u oblastima od zajedničkog interesa, uz konstataciju da ovakve posete šalju poruku o odnosima Srbije i Nemačke, navodi se u saopštenju MSP Srbije.

Đurić je istakao da članstvo u Evropskoj Uniji ostaje strateško opredeljenje spoljne politike Republike Srbije, naglasivši da Srbija nastavlja posvećeno i predano da radi na ostvarivanju tog prioriteta.

Uz konstataciju da je stabilnost preduslov ekonomskog napretka, govoreći o aktuelnim dešavanjima u Srbiji, ministar Đurić ukazao je da su smanjenje tenzija i dijalog jedini put za rešavanje izazova sa kojima se u ovom trenutku Srbija suočava.

Sagovornici su se osvrnuli i na situaciju na zapadnom Balkanu, a šef srpske diplomatije preneo je da Srbija ostaje čvrsto posvećena očuvanju stabilnosti i mira, kao i unapređenju regionalne saradnje, naglasivši da ona daje dodatni impuls razvoju regiona u nizu segmenata i doprinosi procesu pomirenja.

Danas se oglasila i Ambasada Nemačke u Prištini koja je saopštila da će Johan Zathof boraviti u zvaničnoj poseti Kosovu 22. i 23. avgusta.

