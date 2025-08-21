Slušaj vest

Nakon velikog razdora u blokaderskom pokretu na liniji studenti blokaderi - opozicija, stiče se utisak da je opozicija počela očajnički da baulja po mračnom vilajetu svoje bezidejnosti, pokušavajući da ubode neki plan koji je bar neko podržao.

- Tehnička vlada oročena na maksimum 100 dana s nestranačkim ličnostima jedno je od rešenja koje bi dovelo do brzih i relativno fer i poštenih izbora - kazao je Đilas u sredu na Novoj S.

A pre ovog predloga, u ne tako dalekom martu, parlamentarna opozicija s Draganom Đilasom na čelu iznela je zahtev za prelaznu vladu koja je tada trebalo da bude oročena na devet meseci, ali taj predlog nije naišao na širu društvenu podršku, pre svega izostalo je aminovanje studenata blokadera.

I pisma pišu

Za to vreme, ZLF Radomira Lazovića i PSG Pavla Grbovića odlučili su da se malo žale strancima na svoju državu. Oni su uputili otvoreno pismo predsednici EK Ursuli fon der Lajen, visokoj predstavnici za spoljne poslove i bezbednost Kaji Kalas i komesarki za proširenje Marti Kos sa zahtevom da "hitno reaguju povodom dešavanja u Srbiji", ali i da uvedu sankcije, zabrane putovanja i zamrznu imovinu predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, predsednici parlamenta Ani Brnabiću, predsedniku SNS Milošu Vučeviću, premijeru Đuru Macutu i ministru policije Ivici Dačiću!

Puni "konstruktivnih" predloga Foto: Petar Aleksić

Šta rade

S druge strane, predsednik Novog DSS Miloš Jovanović kazao je u sredu da "nikada nije dobro kada se u inostranstvu potencira neka vrsta nestabilnosti Srbije", kao i da "ćemo morati da naučimo u budućnosti da svoje probleme sami rešavamo", što bi bilo pohvalno da sam Jovanović iole radi nešto da reši društvenu krizu u Srbiji, osim što obilazi utakmice i dane piva.

Da podsetimo, kako je Kurir saznao iz dobro obaveštenih izvora, blokaderi na svojoj listi kandidata za parlamentarne izbore ne žele nikog od opozicije, što je izazvalo pravi rat na mrežama.