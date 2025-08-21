Slušaj vest

Istoričar i profesor Filozofskog fakulteta Čedomir Antićporučio je opoziciji da se bavi politikom, a ne da priziva građanski rat, naglasivši da ako sada bude uveden princip da se na ovaj način menja vlast, uvek će se menjati tako.

- U građanskom ratu majke plaču na svim stranama. To morate da znate. I ako sada bude uveden princip da se na ovaj način menja vlast, uvek će se menjati tako. Jer je krv ljudska rana naopaka - rekao je Antić, pa nastavio:

- Prema tome, povucite tu vašu nevaspitanu decu, prekinite te saveze sa navijačima, imali ste devet meseci da dobijete više glasača nego ranije, kontrolišite izbore. Na nižem nivou vam je kontrola izbora nego što je bila pre '96. godine. Znači, posle 96. godine opozicija ima u Srbiji ozbiljniju kontrolu izbora nego danas. A pritom imate finansiranje koje je demokratska vlast donela 2005. i 2006. godine, kakvu nije imala opozicija 90-ih godina - rekao je i dodao:

- Prema tome, počnite da radite. Dužnost političara je da se bavi politikom, a ne da priželjkuje građanski rat i da vodi vojsku tog rata - poručio je Antić.