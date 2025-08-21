"Činiće vam se da ne postojimo. Činiće vam se da smo poraženi", navodi Vučić i dodaje:

"U jednom trenutku videćete svu odlučnost države Srbije. Iskoristićemo sve što nam je na raspolaganju da vratimo red, mir i poredak u našu zemlju. I to ćemo da uradimo. Suprotstavićemo se svim spoljnim pritiscima, svima koji nam prete, koji nas upozoravaju, šta sve sme i može, a do sada smo od njih videli da su upravljali unošenjem haosa u našu zemlju i pobedićemo".