Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je snažnu poruku rečima: "Suprotstavićemo se spoljnim pritiscima, svima koji nam prete. I pobedićemo".

Predsednik Vučić u videu objavljenom na Instagram nalogu poručuje da će pobediti Srbija.

"Činiće vam se da ne postojimo. Činiće vam se da smo poraženi", navodi Vučić i dodaje:

"U jednom trenutku videćete svu odlučnost države Srbije. Iskoristićemo sve što nam je na raspolaganju da vratimo red, mir i poredak u našu zemlju. I to ćemo da uradimo. Suprotstavićemo se svim spoljnim pritiscima, svima koji nam prete, koji nas upozoravaju, šta sve sme i može, a do sada smo od njih videli da su upravljali unošenjem haosa u našu zemlju i pobedićemo".

Ne propustitePolitika"RAZMATRALI SMO SVE TEME OD INTERESA ZA OBE ZEMLJE" Predsednik Vučić razgovarao s ruskim ambasadorom Bocan-Harčenkom (FOTO)
vucic.png
PolitikaLJUDI BEZ LICA PROTIV VUČIĆA! Maskirani blokaderi koji prolivaju tuđu krv ruše čoveka biranog od naroda, koji ne beži od "rata" ali rečima, idejama, rezultatima
av.jpg
Politika"PROLAZI VREME LUDILA" Važna poruka predsednika Vučića: Kada ih pitate ko će da upravlja zemljom i garantuje mir i stabilnost - na to nemaju odgovor
WhatsApp Image 2025-08-08 at 11.26.18_cfeb6240.jpg
PolitikaLJUDI SE PLAŠE I HOĆE POVRATAK SIGURNOSTI I STABILNOSTI Predsednik Vučić o nasilju blokadera: Ni njihovi nisu srećni kada pokazuju svoje pravo lice
Screenshot 2025-08-20 122850.png