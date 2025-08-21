Slušaj vest

Jevđenije Julijan Dimitrijević, inače vođa opozicionih protesta u Čačku i jedan od glavnih aktera divljanja na demonstracijama, poznat je po brojnim bizarnim izjavama.

Naime, društvenim mrežama već neko vreme kruži snimak Dimitrijevića u gostovanju na televiziji N1. On je tada govorio o ekologiji, kojom se bavi na duhovnom nivou. Govorio je o raskopanim grobljima i kolevkama, "pošumljavanju uma", "psima na lancu krupnog kapitala", fascinacijom brojem 13…

Foto: Pritnscreen

- Kada je Pakća iz amazonskih šuma došla ovde, sa sve svojom tetovažom preko lica, i rekla da je njihova ministarka rekla da pre nego što pošumimo zemlju, treba da pošumimo um, ja sam bio inspirisan... Vidite, duhovna ekologija i duhovno-duševni život iz ugla, recimo, psihosomatike može da se posmatra ovako - ko uništava svoju unutrašnju okolinu, ko je pas na lancu krupnog kapitala, ko je žedan moći, samo je pitanje vremena kada će interno postati eksterno i kada će pokušati da uništava sve okolo.

- Ja sam to naglašavao i kada sam pričao o liturgijskim potrebama Srpske pravoslavne crkve. Pa zar nam ne trebaju te pčele za taj vosak i za te sveće? A oni će raskopati i nemoj da se lažemo da neće i groblja i crkve i kolevke. To je ta duhovna ravan s koje ćemo se truditi da ne gazimo ni cveće ni ljude. S kojom ćemo poštovati vodu kao živu. Ako ne verujemo da je voda živa, onda je bar jasno da nam ta voda daje život. Da protiče kroz nas. Napisao sam pesmu za jednu sjajnu prijateljicu, moju pokojnu Nikol Stoin. 13. pesma za Nicole se zove. Nije 13. po redu, ali pesme njoj su posvećene po nekom neredu - ispričao je Dimitrijević u emisiji.

Foto: Pritnscreen

Isečak iz ove emisije već dugo se širi mrežama, a mnogi korisnici šokirani su onim što čuju.

Vredi podsetiti na opšti haos, koji je izbio martu ove godine u Skupštini grada Čačka, kada su blokaderi razvalili ulazna vrata zgrade i upali unutra. Oni su u zgradu provalili koristeći oštre predmete kako bi obili vrata pred brojnim okupljenima.

Jedan od blokadera, koji je tada urlao pred pripadnicima policije, u zgradi skupštine grad, bio je i Dimitrijević.

- Šta da kažem, ovo je naše i ako je neko kriv, evo ja sam kriv, nek znaju svi. Ja sam rekao da hoću i hoću i smeo bih opet zbog onih u kolevkama, zbog onih u grobovima, zbog 1.300 kaplara koji su ginuli mlađi od 18 godina, j*** te bre, zbog njih - vikao je on, a onda se teatralno spustio na kolena pred policajcima.

Foto: Printscreen

Nakon tog divljanja, oličenog u nasilnom upadu u Skupštinu grada, Dimitrijević je priveden.

Jevđenije je, podsetimo, bio takođe jedan od trojice predvodnika Đilasovih siledžija koji su u subotu, 10. avgusta prošle godine, nasilno blokirali železničku stanicu “Prokop” i konstruisali haos na ulicama Beograda. Dimitrijević je, zajedno sa Ivanom Bjelićem i Nikolom Ristićem, uhapšen.

Bjelić je tada osuđen na 40 dana zatvora, a Ristić i Dimitrijević na po 30, ali je ta presuda poništena i oni su pušteni na slobodu.