Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da tzv. Centralna izborna komisija Kosova večeras nije sertifikovala Srpsku listu za učešće na lokalnim izborima 12. oktobru po direktnom nalogu Aljbina Kurtija.

Petković je istakao da je Kurtijev udar na Srpsku listu zapravo udar na ceo srpski narod na KiM.

Ipak, poručio je da ništa nije gotovo i da će se Srpska lista „boriti i pobediti“.

„Po direktnom nalogu Kurtija, CIK je večeras odbacio učešće Srpske liste na lokalnim izborima. Isti pokušaj gašenja Srpske liste, kao u decembru prošle godine. Kurtijev udar na Srpsku listu je i udar na ceo srpski narod na KiM. Zato nema dileme za koga Srbi glasaju. Ništa nije gotovo, Srpska lista će se boriti i pobediti“, napisao je Petković za društvenoj mreži „X“.