Slušaj vest

Narod je ustao protiv blokada. U 49 gradova juče se okupilo više od 30.000 ljudi koji su imali samo jednu poruku: "Hoćemo normalno da živimo i da se slobodno krećemo".

Foto: Kurir Televizija

Isti skup najavljen je za subotu, i to u više od 80 gradova. Šta će se ovim postići? Da li će se blokaderi povući ili mogu postati još agresivniji?

Na ovu temu ya Kurir televiziju govorili su Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije, Vladimir Kokanović, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom, kao i Mihajlo Janjić, politički analitičar.

- Mislim da nije važno da li je ovo politički ili društveni skup, bitnije su poruke, narativ ovog skupa, kao i manir. Sa tog skupa treba da analiziramo suštinu, a možemo i da uporedimo sa onim što se dešavalo prethodnih dana - kaže Ibrahimović.

Ibrahimović kaže da je očekivao da će se u 2025. godini ljudi razlikovati po tome što jedna društvena grupa brani kretanje i rad, kao i da mislite različito, što je izuzetno opasno po društvo:

- Ukoliko želite da idete napred i razvijate se, onda je razlika u mišljenjima neophodna. Samo je tu moguće napredovati. Ono što se dešava poslednjih 9 meseci je nametnu narativ gde se nameće mišljenje istomišljenika, a ne želite da poslušate nikoga ko ima drugačije mišljenje, već ga stigmatizujete i nazivate pogrdnim imenima. Ovo je rat narativa - kaže Ibrahimović.

Foto: Kurir Televizija

Ibrahimović kaže da iako nismo u situaciji građanskog rata, atmosfera svakako jeste takva, dok je Kokanović naveo:

- Poruke koje su iskazane juče, a iskazivaće se i u danima pred nama su važne. Meni je neverovatno da neko legitimnim političkim vidom borbe misli da nekoga možete da pljujete, vređate i gađate kamenom, ali mi nije neverovatno da se ljudi okupe i suprostave se tome. Poruke su žemo slobodu, da se krećemo, ne želimo nasilje, želimo da se suprostavimo njemu na miran način - kaže Kokanović.

On podseća i da policija prolazi kroz izuzetno veliki pritisak zbog svakodnevnih napada na protestima.

- Lakše je kritikovati policajca koji nosi veliki pritisak, predsednika koji prolazi kroz veliki pritisak, a najteže je biti u njihovoj koži. Odgovorni su i ljudi koji izlaze na ulice i gađaju ljude kamenjem. AKo ja izađem na ulicu i šutnem nekoga, nije odgovoran predsednik, već ja - kaže Kokanović.

Foto: Kurir Televizija

Kokanović navodi da politička kriza ne postoji, već društvena kriza koja je indukovana spolja, te se zapitao zašto niko ne kritikuje političke poteze vlasti i ne pokušava da ima dijalog.

- Policija je najviše zloupotrebljena u medijskom ratu. JEdna društvena grupa na društvenim mrežama neprestano priča o prekomenrom postupanju policije. Tome se mora stati na put- kaže Janjić.

Janjić ističe da ovo jeste bio politički skup, jer je poslata jasna politička poruka, koja je odgovor pristojne, većinske Srbije na politiku koju slušamo poslednjih 9 meseci:

- To je poruka slobode, poruka ustavom zagarantovanih prava. Mi u jednoj državi, pravnoj državi, moramo da se borimo na takav način da bi odveli dete u vrtić i da bih ja otišao na posao - kaže Janjić.

Ibrahimović kaže da je jučerašnji skup pokazao da je moguće imati društvenu grupu otvorenu za dijalog i kompromise, što je put ka rešavanju društvenih problema koje je moguće rešiti.

Ibrahimović: Nije bitno da li je skup politički ili društveni, bitne su poruke Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs